Cine sunt membrii comisiei din partea Guvernului care vor alege doi judecători constituționali

Guvernul a format o comisie de concurs, constituită din opt membri, care va selecta doi judecători constituționali din cei 24 de candidați care au depus dosarele de participare în concurs.

În concursul organizat de Guvern pentru suplinirea a două fotolii de judecător la Curtea Constituțională s-au înscris 24 de candidați.

Componența Curții Constituţionale e de șase judecători, aceștia fiind numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia.

La 20 iunie, cu o zi înainte ca membrii Comisiei de la Veneția să publice avizul critic referitor la deciziile din 7-9 iunie ale Curții Constituționale, care ar fi fost adoptate în favoarea PDM, președintele instituției, Mihai Poalelungi, și-a dat demisia.

La 26 iunie, ceilalți cinci membri ai CC (Aurel Băieșu, Raisa Apolschi, Artur Reșetnicov, Corneliu Gurin și Veaceslav Zaporojan) au demisionat in corpore, fără a comenta avizul Comisiei de la Veneția, care a stipulat expres că între 7-8 iunie nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului, iar judecătorii constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice.