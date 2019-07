Cine sunt cei zece pretendenți la fotoliul de șef al CNA

Zece candidați și-au depus deja dosarul în concursul organizat de Parlament pentru șefia Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre pretendenții la fotoliul de director al CNA se numără foști angajați ai instituției, dar și persoane care au mai candidat anterior pentru șefia CNA, însă fără succes.

Lista nu a fost încă făcută publică pentru că Parlamentul a decis prelungirea concursului până pe 19 iulie. Ziarul de Gardă a obținut însă numele celor zece persoane care pretind la șefia CNA:

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, a declarat anterior pentru ZdG că prelungirea concursului este motivată de faptul că pe lângă CV și scrisorile de recomandare, dosarul candidaților trebuie să conțină și conceptul de managament și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție, care necesită mai mult timp pentru elaborare.

Fotoliul de șef al CNA a rămas vacant după ce Bogdan Zumbreanu a fost demis în cadrul ședinței Parlamentului din 8 iunie, pe motivul necurespunderii cu cerințele legale de numire în funcție.