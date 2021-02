Chiril Moţpan, despre hidroecentrala Novodnestrovsk: În cinci ani, râul Nistru ar putea seca

Deputatul Platformei DA Chiril Moţpan susţine că râul Nistru ar putea fi afectat grav din cauza hidrocentralei Novodnestrovsk, iar în următorii 4-5 ani ar putea surveni o catastrofă ecologică. Parlamentarul spune că în anul 2014 Ucraina a instalat pe barajul hidrocentralei, fără să consulte partea moldovenească, 4 turbine pentru producerea energiei electrice și planifică să mai instaleze încă 3.

„Situația râului Nistru afectează două state vecine, Republica Moldova și Ucraina, angajate în raport cu același proiect european. Măsura în care vom putea colabora în această problemă – care nu poate fi soluționată decât prin discuții punctuale și responsabile care să ia în calcul nu doar interesele economice, dar și viața și bunăstarea cetățenilor și a ecosistemelor – este cea care determină în ce măsură proiectul european și valorile democratice sunt real asumate de fiecare stat în parte”, a declarat Moțpan în cadrul unei conferințe de presă.

„Probelmele sunt generate de Hidrocentrala Novodnestrovosk, proiectată și construită în anii 1980, care, după destrămarea URSS, nu a mai fost dată în exploatare. În 2014, Ucraina a instalat pe barajul hidrocentralei Novodnestrovsk (jumătate din baraj este a Republicii Moldova), fără să consulte partea moldovenească, 4 turbine pentru producerea energiei electrice. Urma să mai instaleze încă 3”, mai spune deputatul.

Moțpan susține că acest fapt pune în pericol securitatea ecologică a R. Moldova, iar pentru a proteja râul Nistru și ecosistemul acestuia, este necesar ca hidrocentrala să permită curgerea unui anumit flux minim de apă.

„Pentru funcționarea turbinelor respective, fluxul de apă al râului este redus simțitor, fiind astăzi sub minimul necesar și riscând o catastrofă ecologică. Riscăm inclusiv alimentarea cu apă potabilă atât a mun. Chișinău, cât și a altor localități, inclusiv a or. Odessa, care se alimentează tot din fluviul Nistru. Conform experților, se poate instala un ciclu periculos: timp de 4-5 ani, râul Nistru practic să sece, iar în al șaselea sau al șaptelea an să se producă inundații masive în sudul Republicii Moldova”, mai spune deputatul Platformei DA.

Chiril Moţpan mai spune că până în prezent nu există transparență cu privire la procedurile, discuțiile și așteptările părților.

„Știm doar că aprovizionarea cu apă potabilă a 8 milioane de persoane din Republica Moldova și Ucraina depinde de supraviețuirea râului Nistru. Or, potrivit experților în domeniul energetic, Nistrul nu este un fluviu cu un volum potențial de apă care ar putea fi utilizat la justa valoare pentru producerea curentului electric”, a mai declarat Chiril Moțpan.

Parlamentarul și-a mai exprimat speranța că, o comisie parlamentară creată pe acest subiect va putea să ofere soluții pentru prevenirea catastrofei. Moțpan spune că va propune subiectul și pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Securitate.