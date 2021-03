Ce sunt datele cu caracter personal și ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal?

Orice informație identificată sau identificabilă a unei persoane fizice (furnizor, client, angajat) poate fi tratată ca date cu caracter personal. O persoană este identificată direct prin nume și este identificabilă printr-un număr de identificare (IDNP) sau o combinație de caracteristici specifice (vârstă, cetățenie, funcție etc.).

Exemple de date cu caracter personal:

un nume și prenume;

o adresă de domiciliu;

o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;

un număr de act de identitate;

date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);

o adresă de protocol de internet (IP);

identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;

date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

În R. Moldova, asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private sunt prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011, care creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

codul de înregistrare al unei societăți;

o adresă de e-mail, cum ar fi info@societate.com;

datele anonimizate.

Ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, indiferent dacă sunt efectuate prin mijloace automate sau neautomatizate.

Întreprinderile de comerț electronic sunt operatori de date cu caracter personal

O întreprindere care desfășoară comerț electronic colectează, stochează și utilizează datele personale ale clienților, furnizorilor și angajaților. Respectiv, întreprinderile de comerț electronic sunt operatori de date cu caracter personal și sunt obligați:

• să notifice Centrul de Protecție a Datelor înainte de a prelucra datele cu caracter personal pentru un anumit scop. Notificarea poate fi trimisă online prin următorul link: http://registru.datepersonale.md:8080/rodcap/login/auth. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru două sau mai multe scopuri (de ex. prelucrarea datelor clienților în scopuri comerciale sau prelucrarea datelor angajaților din motive administrative (de ex. plata remunerației)), operatorul respectiv trebuie să completeze mai multe notificări. La depunerea primei notificări, întreprinderea primește un număr de înregistrare ce urmează a fi menționat pe toate documentele prin care datele personale sunt colectate, stocate sau transferate (cereri, formulare standard, contracte etc.).

Înregistrarea operatorilor și schimbarea informațiilor înscrise în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal sunt gratuite;



• să solicite autorizația Centrului de Protecție a Datelor pentru anumite operațiuni specifice de prelucrare a datelor (de ex. pentru transferul transfrontalier de date cu caracter personal).

Drepturile subiectului de date (persoană fizică identificată sau identificabilă)

Sursa: datepersonale.md

Surse: Extras din publicaţia „Consiliere juridică de urgenţă pentru IMM-uri”, elaborată de Consiliul economic pe lângă prim-ministrul și susținută de Fondul de Impact BERD pentru Micile Afaceri, Centrul Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal al R. Moldova, Comisia Europeană