Ce aşteptări are societatea civilă de la Guvernul Sandu

Societatea civilă speră că declarațiile Guvernului Sandu privind fortificarea democrației, reformarea justiției și combaterea corupției se vor materializa în reforme. Mai multe organizații neguvernamentale anunță că vor monitoriza politicile promovate de Guvern și vor reacționa la orice deviere de la angajamentele asumate și standartele democratice.

Organizațiile societății civile menționează că dețin un nivel de expertiză care trebuie valorificat în interesul cetățenilor R. Moldova, exprimându-și deschiderea de a coopera cu autoritățile.

În context, organizaţiile semnatare îndeamnă noile autorităţi să întreprindă în principal următoarele:

Apelul public al organizațiilor societății civile privind atitudinea și așteptările față de Guvernul Sandu a fost semnat de 27 de ONG-uri.