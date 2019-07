Câte persoane au depus dosarul în concursul pentru șefia IGP

După ce Alexandru Pînzari a fost demis din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), la 20 iunie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat concurs public pentru suplinirea funcției vacante, iar dosarele au putut fi depuse de candidați până la 28 iunie.

Reprezentanții MAI ne-au comunicat că în concursul pentru șefia IGP au fost depuse nouă dosare, însă lista candidaților nu este definitivă, pentru că dosarele urmează a fi analizate de comisia se concurs, pentru a se stabili dacă acestea corespund cerințelor.

„Conform procedurii, comisia de concurs, constituită în cadrul MAI, urmează să se întrunească, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării depunerii actelor. La moment se pregătesc actele preparatorii necesare activității comisiei și în cel mai scurt timp vor fi plasate numele candidaților”, menționează Andrei Chirca, responsabil de concurs.

Lista candidaților admiși în concurs ar urma să fie făcută publică cel târziu la 3 iulie. Ulterior, candidații vor fi supuși probei scrise și probei interviului.

La funcția de șef al IGP pot candida persoanele cu studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic, care cunosc legislația în domeniu și au cunoștințe generale cu privire la sistemul de management al MAI. Totodată, candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime în funcții de conducere în subdiviziunile MAI/organele apărării naționale, securității statului sau ordinii publice.