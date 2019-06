Cât de realizabilă este propunerea Ucrainei ca R. Moldova să importe gaz din UE fără participarea Gazprom

Experţii în energetică susţin că R Moldova nu are la moment nici o posibilitate să aducă gaz din vest. Declaraţiile sunt făcute după ce operatorul ucrainean de gaze naturale „Ukrtransgaz” a transmis Guvernului R. Moldova o ofertă de import de gaze direct din UE, fără participarea Gazprom.

Contactat de Ziarul de Gardă, expertul Idis Viitorul, Viorel Chivriga, susţine că este nevoie de o gândire pragmatică din partea celor care vor lua o astfel de decizie, fiindcă R. Moldova e foarte vulnerabilă la capitolul resurselor energetice.

Parlicov Victor, ex-directorului general ANRE, consideră R Moldova nu are la moment nici o posibilitate să aducă gaz din Uniunea Europeană. Potrivit lui, infrastrucutura nu va face posibilă pomparea volumului necesar de gaz până în sudul R. Moldova.

Operatorul ucrainean de gaze naturale „Ukrtransgaz” susține că a transmis Guvernului R.Moldova o ofertă de import de gaze direct din UE, fără participarea Gazprom. Astfel, Ucraina propune R. Moldova să-și creeze propriile sale rezerve de gaze în unitățile subterane ucrainene de depozitare a gazelor. Oferta vine în legătură cu întârzierea finisării construcției gazoductului Ungheni-Chișinău.

În condițiile dependenței depline față de gazul rusesc, interesul autorităților R. Moldova pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze s-a intensificat în perioada 2010 – 2013, odată cu aderarea R. Moldova la comunitatea energetică europeană. La 27 august 2014, a avut loc festivitatea de inaugurare a gazoductului Iași-Ungheni, care avea 43 de km, inclusiv 11 km pe teritoriul R. Moldova. Cu toate acestea, în perioada 2015 – 2016, doar 1,2 milioane m3 de gaz românesc „au străbătut Prutul”, ceea ce reprezintă doar 0,1% din volumul anual necesar R. Moldova.

La 26 februarie 2018, întreprinderea moldovenească „Eurotransgaz” și compania românească „Transgaz”, în calitate de unic fondator, au câștigat licitația pentru privatizarea întreprinderii de stat a Republicii Moldova „Vestmoldtransgaz”. Prețul total de vânzare al întreprinderii de stat a fost de 180,2 milioane lei. Totuși, nu se cunoaște dacă termenii vor fi respectați, iar conducta va fi gata până în 2020.