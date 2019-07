Brokerii de asigurare vor putea distribui produse de asigurare RCA și Carte Verde

După ce în toamna anului trecut brokerii de asigurare au fost excluși din circuitul distribuirii produselor obligatorii RCA și Carte Verde, Parlamentul a aprobat astăzi, 18 iulie, în două lecturi, un proiect de lege prin care abrogă norma respectivă, astfel încât brokerii să poată reveni pe piața asigurărilor pentru crearea condițiilor egale între participanții de pe piața asigurărilor.

Deputatul Igor Munteanu a propus în Parlament abrogarea normelor care reglementează excluderea din circuitul produselor obligatorii RCA și Carte Verde a intermediarilor de asigurări și care „creează circumstanțe de concurență neloială dintre asiguratori și brokerii de asigurare”.

Totodată, este propusă și excluderea prevederilor potrivit cărora capitalul social trebuie menținut în mijloace bănești libere de obligații pe un cont bancar de depozit.

Autorul proiectului, deputatul Igor Munteanu, a precizat că abrogarea normelor respective a fost generată de multiplele adresări din partea participanților la piața de asigurări.

De la 1 februarie 2019, intermediarilor în asigurări le-a fost interzisă încasarea comisioanelor la intermedierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă. După aprobarea modificărilor la Legea cu privire la asigurări mai mulți brokeri s-au arătat nemulțumiți. Aceștia au afirmat, atunci, că se dorește excluderea din piața de profil a unei verigi importante de protecție a intereselor consumatorilor.