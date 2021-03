Bălți, Cimișlia, Criuleni și Șoldănești, despre calitatea serviciilor publice şi comunicarea populației cu autorităţile publice locale 

În scopul îmbunătățirii comunicării cetățenilor cu APL, Transparency International–Moldova (TI-Moldova) a testat opiniile locuitorilor din Cimişlia, Bălţi, Criuleni şi Șoldănești privind experienţele acestora referitoare la activitatea autorităţilor publice locale (APL) şi serviciile prestate de acestea

Cu referire la calitatea activităţii/serviciilor APL, acordate în ultimii doi ani, respondenții au avut rezerve mai mari vis-à-vis de activitatea poliției (46% dintre respondenți consideră insuficientă calitatea activităţii acesteia), a instituțiilor medicale (38%) şi a serviciilor comunale (35%). În opinia respondenților, cea mai bună prestație o au oficiile teritoriale ale Agențiilor Servicii Publice, inspectoratele fiscale şi poşta. Opiniile au fost solicitate, cu precădere, în rândul participanților la seminarele/instruirile organizate de TI-Moldova în 2020 – reprezentanţi ai societăţii civile, angajaţi ai APL, persoane casnice, pensionari – în total 104 persoane.

Medicina, infrastructura, accesul la informații publice sunt domeniile în care respondenții au identificat probleme.

Respondenții din cele patru localități au constatat că în activitatea instituțiilor medicale, în domeniul construcţiei şi întreținerii drumurilor, în sfera salubrizării, în cazul participării la luarea deciziilor, în domeniul utilizării banilor şi proprietăţii publice, dar și în asigurarea accesului la informaţii publice, ar persista cele mai multe probleme.

Criuleni: „E nevoie de mai multe consultări cu populația, prin Internet, media socială, FB, Instagram”

Toți respondenții își doresc mai multă transparență privind deciziile legate de construcția și întreținerea drumurilor, subliniind că acest factor ar permite excluderea unor cazuri de corupție. Potrivit acestora, drumurile ar trebui renovate calitativ, potrivit standardelor, abaterile fiind sancționate.

În contextul prestării serviciilor medicale, intervievații se referă la atitudinea medicilor, dar și la lipsa echipamentelor.

„E nevoie de mai multă transparență în procesul bugetar, oferirea informaţiilor detaliate, astfel încât lumea să cunoască cum sunt gestionați banii comunității”, explică unul dintre respondenți.

Participanții la sondaj au semnalat și managementul ineficient al activității pieţelor.

Cetățenii consideră procesul de salubrizare și de evacuare a gunoiului drept unul dezastruos. Respondenții din Criuleni au identificat și probleme ce persistă în contextul angajării la muncă în serviciul public („Concursuri formale: mai întâi e găsit omul, apoi e anunţat concursul”).

În opinia respondenților, o altă problemă ar fi lipsa iluminării stradale, în special, la intrarea în oraș”.

Respondenții au oferit propuneri ce ar îmbunătăți calitatea aprovizionării cu apă.

Cimișlia: „E nevoie de mai multă competență şi atenţie din partea medicilor”

Probleme legate de salubrizarea și evacuarea gunoiului, de calitatea aprovizionării cu apă au semnalat și respondenții din Cimișlia. „Nu este clară prioritizarea reparației drumurilor, nu este implicată populația. Ar trebui să se construiască și străzile de la periferie, nu doar din centru”, vorbesc locuitorii despre construcția drumurilor. Mai mulţi respondenți din Cimişlia s-au referit și la probleme legate de vânzarea/arenda terenurilor, locațiunea spațiilor publice, considerând că „acestea trebuie efectuate doar cu consultarea prealabilă a populației – prin consultări şi audieri publice, prin organizarea licitațiilor”. Respondenții propun crearea unei hărți interactive a terenurilor/localurilor expuse pentru vânzare/arendă.

Șoldănești: „Control, control, control şi crearea condiţiilor normale de lucru pentru oameni”

Ca și în celelalte localități, respondenții au remarcat deficiențe în activitatea instituțiilor medicale, în administrarea şi funcţionarea pieţelor, precum și la construcția și întreținerea drumurilor. Locuitorii și-ar dori să participe mai activ la luarea deciziilor („Ar trebui de plasat informaţii pe panoul informativ de la Primărie”; „Multe lucruri în Primărie se fac pe ascuns… Participanții la luarea deciziilor sunt selectaţi în dependenţă de interesele administrației”).

Respondenții din Șoldănești au remarcat probleme în alimentarea localității cu apă şi servicii de canalizare. Ei consideră necesară construcţia unui sistem centralizat de canalizare, îmbunătățirea calității apei şi controlul componenței acesteia.

Bălți: „În funcţiile de conducere, la instituţiile municipale sunt promovate persoane care se află în conflict de interese”

Respondenții din Bălți se plâng de corupție în sistemul medical – „mita înflorește şi atitudinea inadecvată a doctorilor persistă. Modificarea ar trebui să vină odată cu un management mai bun al instituțiilor”. Totodată, aceștia consideră că se cheltuie prea mulți bani pentru întreținerea drumurilor, dar nu se observă schimbări. Aceștia își mai doresc transparență în utilizarea banilor publici și efectuarea achizițiilor publice, precum și la angajarea în serviciul public.

Aţi participat la vreo şedinţă a APL în ultimii doi ani?

În medie, doar cca 40% din respondenți susţin că au participat în ultimii doi ani la şedinţele primăriilor şi aproape o jumătate din respondenți – la şedinţele consiliilor locale. De remarcat că respondenții din Cimişlia şi Criuleni par a fi mai activi în raport cu cei din Șoldănești şi Bălţi.

Respondenții care au participat în ultimii doi ani la şedinţele primăriilor şi consiliilor locale au fost întrebați dacă au avut acces la agende, proiecte de decizii şi alte documente relevante. În medie pe localități, circa 3/4 din respondenții care au participat la şedinţe în primării susţin că au avut acces la atare documente, iar fiecare al patrulea n-a avut acces. În cazul respondenților care au participat la şedinţele consiliilor locale, 2/3 au relatat că au avut acces la documente, în timp ce fiecare al treilea n-a avut.

Respondenții au apreciat, de regulă, profesionalismul primarilor mai înalt decât pe cel al consilierilor locali. În profilul localităților, cele mai bune păreri în acest sens le au respondenții din Cimişlia şi Criuleni.

Şi încrederea respondenților în primari, de regulă, este mai înaltă decât în consilierii locali, opiniile pentru fiecare localitate fiind prezentate în graficele de mai jos.

Eventuale încălcări/abuzuri în activitatea APL

Respondenții au invocat posibile cazuri de încălcări ale drepturilor la informaţie şi petiționare; utilizarea incorectă a banilor publici; luarea deciziilor în situaţii de conflicte de interese; angajarea de către conducătorii APL a rudelor lor; abuzuri în alocarea terenurilor publice pentru construcții etc. Iată câteva cazuri menţionate de respondenții:

Criuleni:

„În dispozițiile preşedintelui Consiliului raional sunt bruiate numele, prenumele şi suma sporurilor/primelor, alocate funcționarilor publici”.

„Proiectele deciziilor sunt prezentate doar consilierilor locali. În majoritatea cazurilor populația nu este anunţată despre inițierea unei decizii. Consultările publice sunt organizate foarte rar”.

„Ultimele achiziții sunt contractate la preţuri exagerate (mai mari decât ofertele similare de pe piață), fără a fi motivată decizia, ceea ce ne face să ne îndoim de corectitudinea acestora”.

„La Consiliul raional angajarea se face numai pe criterii de rudenie, unde soțul lucrează în subordinea soției sau invers, sau nepoții, copiii…”

Cimişlia:

„Cca 30% din consilierii orășenești nu au depus în termen sau deloc la ANI declarațiile de avere şi interese personale pentru anul 2019 (până la 31 martie 2020)”.

„Am participat la colectarea banilor pentru construcţia unui trotuar (2015-2016), oamenii au fost cu greu convinși să participe la proiect, fiecare familie contribuind cu câte 300 de lei. Trotuarul așa și nu a fost construit. S-a decis, ca și recompensă, să fie instalat iluminatul stradal în 2020, dar electricianul a suferit de cancer… Deoarece nu a fost informată comunitatea, actualul primar e învinuit că a tras lumină la soacra sa”.

„În 2019, grădinița avea surse financiare economisite. A fost prezentat devizul de lucrări, în sumă de 350 de mii de lei, pentru reparația pragurilor şi intrărilor în grădiniță, care n-au fost reparate de la deschidere, din 1984. Consiliul local a aprobat efectuarea reparației, iar peste 2-3 luni a retras mijloacele din motiv că ar fi „necesare pentru alt proiect”. De fapt, mijloacele financiare au fost distribuite unor proiecte care nu erau urgente”.

„Devizele de cheltuieli pentru reparații/construcții sunt exagerate. Ar trebui expertizate”.

Șoldănești:

„Sunt primiți la grădiniță unii şi aceiași copii, alţii fiind ignorați. Am depus mai multe plângeri la primărie, dar fără rezultat”.

„Primarul lucrează online. Contabila nu ştie a lucra. Cineva vine și îi face rapoartele (prin contract, „servicii de contabilitate”).Premiul anual conducerea primăriei l-a împărţit între ei. Pentru ce merite?”

„Problemele în primărie se rezolvă cu mită. Primarul a creat o „majoritate loială”, care votează deciziile sale. Primarul a vândut terenuri fără a avea actele necesare. I-a fost pornit şi un dosar, dar a scăpat… ”.

„Deciziile se iau pe ascuns, discutând în comisii doar cu consilieri comozi, fără transparență decizională. Au fost probleme cu agenţii economici din piață. Eu sunt antreprenor şi achit impozite, taxe. Pe 8 martie, un agent economic care are cumătru în Inspectoratul Fiscal şi rude în Consiliul local a vândut neautorizat flori lângă piață. Din cauza asta am suportat pierderi de 60 de mii de lei. Și acum am de achitat credite”.

Bălţi:

„Se acceptă rapoarte false ale întreprinderilor municipale. Consilierii au ascultat rapoartele prezentate de directorii întreprinderilor municipale, în care s-a spus că totul e bine, dar în scurt timp s-a aflat că ÎM „Apa Canal Bălti” a intrat în faliment. La această, dar şi la alte întreprinderi consiliul municipal are reprezentanţi în consiliul de administrație. Furturile la aceste întreprinderi au loc cu participarea tacită a membrilor consiliilor de administrație sau în urma inacțiunii acestora, iar nimeni nu poartă vreo răspundere”.

„Nu s-a trecut prin Consiliu construirea unui monument în Parcul Victoria”.

„S-au defrișat copaci şi nimic nu a fost plantat în loc”.

„Multe construcții neautorizate în locuri publice, se vând obiecte publice la preţ de nimic”.

Recomandări

În ansamblu, respondenții sunt mai interesați de acces la informaţiile despre proiectele realizate; de rezultatele controalelor/auditului efectuate în APL; de deciziile luate de Consiliul local şi de primar; de rapoartele de activitate ale APL. Unii cetățeni vor să cunoască mai multe despre banii alocați instituțiilor de învățământ şi cultură, despre repartizarea echipamentelor, dar și despre planurile de dezvoltare ale localităților.

Întrebați dacă sunt interesați ca în localitate să aibă loc instruiri tematice, respondenții le-au preferat pe cele ce ţin de asistenţa juridică, sănătate, în special serviciile medicale prestate în baza poliței de asigurare, serviciile publice, inclusiv cele prestate on-line, modul de calculare a pensiilor. Respondenții au mai solicitat informarea privind impozitele şi taxele locale, precum şi asistenţa socială acordată de stat.

TI-Moldova recomandă, în special edililor localităților şi consilierilor locali, să ia atitudine față de opiniile respondenților expuse în cadrul intervievării, să susţină interesul şi disponibilitatea acestora de a participa la luarea deciziilor şi soluţionarea problemelor comunității.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Angajament civic pentru o guvernare locală mai bună”, implementat de Transparency International-Moldova, cu sprijinul financiar acordat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova.