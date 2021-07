Au „fluierat finalul” corupției și au salvat, simbolic, bani de la distrugere în cadrul unui spectacol de stradă

La 1 iulie a avut loc evenimentul „Fluierăm finalul” în care publicul larg a aflat despre amploarea corupției și a fost încurajat să nu participe la această practică. În timpul spectacolului distrugerea banilor a fost prezentată simbolic într-o boxă transparentă. Oamenii au apăsat un buton prin care au spus „stop corupției”, astfel, salvând, simbolic, distrugerea a peste 21 de milioane de lei. Evenimentul a fost implementat de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI).

“Prin spectacolul de stradă, am dorit să atragem atenția asupra daunelor pe care corupția le provoacă societății noastre și asupra rolului semnificativ pe care fiecare persoană îl are în lupta împotriva corupției. Se estimează că în Republica Moldova corupția scoate mulți bani zilnic, însă este posibil să-i “fluierăm finalul!” prin decizia de a nu participa la corupție. Cetățenii care au apăsat butonul “Fluieră finalul!” au oprit simbolic corupția și distrugerea în continuare a banilor săi. Prin acest gest, indicăm clar suma de bani pe care împreună o putem salva de la distrugere, atunci când nu acceptăm să participăm la corupție. În acest fel, am transmis și mesajul că suntem alături de avertizori – oamenii care iau o decizie curajoasă și altruistă prin raportarea corupției, punându-se în slujba interesului public”, a menționat Laura Ștefan, președinta RAI.