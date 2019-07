Asociația Promo-LEX va monitoriza reforma poliției în R. Moldova

O poliţie liberă, neafiliată politic şi toleranţă zero faţă de corupţie. Acestea sunt câteva scopuri ale proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, prezentat astăzi, 1 iulie. Proiectul, care are un buget de 480 de mii de euro, este derulat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Potrivit experţilor, proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, are ca scop crearea unei poliţii care să servească pentru interesul cetăţenilor, o poliţie liberă şi neafiliată politic. Totodată, aceştia îşi propun să crească numărul femeilor în poliţie dar şi să reducă numărul accidentelor rutiere.

Totodată, această reformă are menirea de a spori încrederea cetăţenilor în poliţie.

Potrivit directorul Executiv Promo-LEX, Ion Manole, grupurile-țintă ale acestui proiect și beneficiarii lor sunt Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne, organizațiile societății civile, dar și organizațiile din domeniul mass-media.

Proiectul a fost inițiat la 14 decembrie 2018 şi va fi încheiat la 13 decembrie 2021. Bugetul total este de 480 de mii de euro, contribuția UE fiind de 384 mii de euro.