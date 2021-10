Anunțul reprezentanților companiei Facebook după ce au fost înregistrate probleme de funcționare a rețelei la nivel mondial

Reprezentanții companiei americane care dețin și operează rețeaua de socializare Facebook au anunțat într-o postare pe Twitter că lucrează pentru ca „lucrurile să revină la normal”. Asta după ce WhatsApp, Facebook, Messenger și Instagram au picat în jurul orei 18:30.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.