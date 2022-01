ANTICORPI LA FALS. Vaccinarea anti-Covid le poate provoca efecte adverse grave copiilor? Temerile părinților și explicațiile specialiștilor – PODCAST

De când în Moldova s-a permis vaccinarea copiilor mai mari de 12 ani împotriva coronavirusului, mulți părinți își pun întrebări în legătură cu aceasta, iar unii nu știu unde și cum să caute răspunsul. În valul uriaș de informații, lansate în spațiul public în perioada pandemiei, devine greu să distingi ce poate fi îngrijorare reală și ce este un fals, fără niciun fundament științific.

„Am auzit că vaccinul poate provoca miocardită, paralizie, modificări la nivel de ADN. Dar este oare așa?”, se întreabă Cristina, care este mamă a trei copii. Unul dintre fiii săi are 16 ani, iar femeia meditează dacă să meargă cu el la centrul de imunizare pentru ca băiatul sa fie vaccinat și, deci, protejat împotriva virusului sau să mai aștepte.

Am mers împreună cu ea să găsim răspunsuri la toate aceste preocupări. Am cunoscut experiența altor părinți și am ascultat explicațiile doctorului pediatru, Liliana Vișnevschi. La ce concluzii a ajuns Cristina la capătul acestui drum, aflați în podcastul Anticorpi la Fals.

Anticorpi la fals este un podcast în patru episoade, realizat de jurnalista Sorina Obreja, despre oameni afectați de informații false și cu rețete simple despre cum poți să alegi ce să crezi ca să fii protejat de falsuri.

Publicitate

Publicitate

Urmăriți noile episoade începând de astăzi, în fiecare zi de luni, pe Ziarul de Gardă și în toate aplicațiile importante dedicate podcasturilor – Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.

Podcasturile au fost elaborate în cadrul proiectului API și DW Akademie, cu sprijinul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu neapărat coincid cu poziția Deutsche Welle și/sau a Ministerului Federal German.

Publicitate