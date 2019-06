AGEPI dezminte învinuirile aduse conducerii instituţiei de către Asociația Obștească „Copyright”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), dezminte învinuirile aduse conducerii instituției de către Asociația Obștească Asociația Națională „Copyright” (ANCO) în cadrul conferinței de presă de astăzi, 25 iunie, precum că mai mulţi autori, interpreţi şi compozitori din R. Moldova ar fi „captivi ai cercului vicios al corupţiei”.

Totodată, într-un briefing de presă, directoarea AGEPI, Lilia Bolocan susţine că acuzaţiile aduse împotriva ei, sunt minciuni.

Autori, interpreţi şi alţi titulari de drepturi de la Asociaţia Naţională „Copyright” declară că sunt „captivi ai cercului vicios al corupţiei”. Aceştia au solicitat prim-ministrei Maia Sandu, în cadrul unei coferinţe de presă, organizate astăzi, 25 iunie, ca Lilia Bolocan să fie demisă din funcţia de director al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI).