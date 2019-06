Abrogarea legii cu privire la cetățenia prin investiție, votată în primă lectură

Cu excepția deputaților democrați, Parlamentul a votat astăzi în prima lectură un proiect cu privire la abrogarea legii cu privire la cetățenia prin investiții.

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, a declarat de la tribuna Parlamentului că această lege poate avea consecințe dezastruoase pentru securitatea R. Moldova.

„Implementarea „Legii cetățeniei prin investiție” poate conduce la aceea că de cetățenii ai R. Moldova să beneficieze persoane cu trecut dubios din alte state. De asemenea, există riscul ca această lege să fie folosită de către cei ce au fost implicați în furtul miliardului”, a menționat Litvinenco.

Totodată, în susținerea acestei inițiative, deputații mai menționează și faptul că numele persoanelor care își dobândesc cetățenia prin investiție, nu sunt făcute publice, iar această secretizare nu permite societății să se convingă că aceste persoane nu sunt implicate în spălătoria rusească sau nu fac parte din lista celor față de care SUA și UE au aplicat sancțiuni sau indivizi implicați în furtul miliardului.

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu a declarat însă că acest proiect este examinat în plen fără a avea avizele necesare. Nemulțumit s-a arătat și deputatul democrat Vladimir Cebotari, care a menționat că persoanele care obțin cetățenia prin investiție, trec prin mai multe filtre.

„Constat că nu ați studiat atent nici legea, nici riscurile. Vă sugerez foarte mult. Cântăriți, studiați și încercați să luați decizii raționale, nu încercați să vă lăsați pe emoțiile și criticile pe care le-ați citit din presa de bulevard, fără nicio expertiză la aceste proiecte, pentru că pot exista și consecințe. Nu ar trebui R. Moldova să nu beneficieze de la ceea ce fac și beneficiază alte state”, a precizat Cebotari.

Programul de dobândire a cetăţeniei prin investiţie a fost lansat oficial la nivel internaţional pe 5 noiembrie 2018, în cadrul Conferinţei Globale a Reşedinţei şi Cetăţeniei de la Dubai, la care a fost prezent şi ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

În timp ce autorităţile prezintau Programul drept „o şansă unică” prin care vor fi atrase investiţii de 1,3 miliarde de euro, experţii anticorupţie, dar şi deputaţi din opoziţie, declarau anterior că oferirea cetăţeniei unor investitori străini comportă riscuri majore pentru securitatea statului şi ar putea afecta regimul liberalizat de vize cu UE, de care beneficiază R. Moldova.