Reacția lui Vitalie Marinuța la acuzațiile lui Pavel Voicu despre ilegalitățile de la Ministerul Apărării

După ce săptămână trecută, ministrul Apărării, Pavel Voicu i-a acuzat pe foștii miniștri de la conducerea Ministerului Apărării de mai multe ilegalități, astăzi Vitalie Marinuța a ieșit într-o conferință de presă. Marinuța respinge acuzațiile lui Voicu și le califică ca fiind „falsuri manipulatorii”.

Pavel Voicu îl acuzase pe Marinuța că și-ar fi dăruit o armă. Marinuța recunoaște că deține un pistol, dar susține că arma i-ar fi fost oferită drept cadou de la Armata Națională.

„Arma este înregistrată legal, declarată la Poliție și înscrisă în declarația de avere și interese” a precizat Marinuța.

„Eu am și o sabie pe care am primit-o cadou de la ministrul Apărării al României. Am și un cuțit primit cadou de la un alt ministru al Apărării al României”, a mai adăugat Marinuța.

Voicu l-a mai acuzat pe Marinuța că a acordat mai multe grade militare unor persoane care n-ar fi meritat. În replică, Vitalie Marinuța a declarat că „toate gradele oferite au fost asumate”.

„ Am oferit peste 400 de grade militare. Fiecare grad a fost gândit de echipa Marelui Stat Major și fiecare grad acordat de mine este unul asumat”, a explicat fostul ministru al Apărării.

Referitor la acuzațiile că ar fi vândut ilegal armament, Marinuța susține că oamenii legii ar fi verificat tranzacțiile și nu ar fi depistat încălcări.

„ Tehnica militară vândută era pusă în lista de comercializare de Parlamentul R. Moldova. Procuratura Generală a cercetat de două ori cauza și a decis că totul a fost legal”, a precizat Marinuța.

Vitalie Marinuță a mai declarat că cea mai mare greșeală pe care nu și-o va ierta niciodată a fost faptul că l-a acceptat în funcție de șef al Marelui Stat Major pe Igor Gorgan, dar spune că a făcut-o sub presiunea lui Vlad Filat și a lui Nicolae Timofti.

„În 2014 – 2015, Armata Națională nu aparținea statului . Prin presiunea lui Gorgan asupra miniștrilor, Armata Națională aparținea unui singur partid”, a declarat Marinuța.

Igor Gorgan, fiind atunci reprezentant al PL-ului.

Procuratura Generală a cercetat cauza și a concluzionat că totul este legal. Tehnica militară care este pusă din 2011 în lista de comercializare de Parlamentul R. Moldova.

Vitalie Marinuța a calificat i-a sugerat lui Pavel Voicu să se adreseze organelor competente dacă deține probe ce demonstrează vina acestuia.

Zilele trecute și cei doi foști miniștri vizați, Anatol Șalaru și Eugen Sturza au calificat declarațiile lui Pavel Voicu ca fiind falsuri.