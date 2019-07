VIDEO/ Slusari, după ce au fost audiați Corman și Bodiu: „Plahotniuc era sprijinit de Filat”

Președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari, susține că după audierile de astăzi, 16 iulie, s-a convins că Banca de Economii a Moldovei (BEM) putea fi salvată. Totodată, acesta a vorbit despre o „înțelegere” între Vlad Plahotniuc și Vlad Filat privind acordarea garanțiilor de stat.

La audierile de astăzi s-au prezentat ex-speakerul Igor Corman și Victor Bodiu, fost membru al Consiliului de Administrație al BEM, care, spune Slusari, „ne-au oferit informații foarte importante”

Acesta susține că, potrivit lui Bodiu, în perioada 2012-2013, credite noi, practic, nu au fost acordate.

Totodată, Slusari a amintit că o sumă de 80% din fluxul banilor, ceea ce înseamnă aproape 2 miliarde de dolari, a fost sustrasă în luna noiembrie, după ce au fost acordate garanții de stat, „fără ca statul să controleze acest proces în cele trei bănci”. „Pe 25-26 noiembrie, de la BEM , prin „Banca Socială”, Grupul „Șor” a scos 13,5 miliarde de lei. Toate aceste acțiuni sunt drept urmare a garanției de stat acordate pe 7 noiembrie, după întâlnirea celebră. Inițiatorul a fost Plahotniuc, sprijinit de Filat”, a completat Slusari.

Joi, 18 iulie, la ora 10:00, la audieri sunt invitați ex-deputatul Oleg Reidman și democrații Sergiu Sîrbu și Vladimir Vitiuc. Totodată, este așteptat Viorel Bîrca, vicepreședinte al BEM, întrucât nu s-a prezentat până acum.

Potrivit președintelui comisiei, procedura de audieri va fi finalizată în câteva săptămâni, iar de săptămâna viitoare vor fi audiate persoanele „care au fost implicate la cel mai înalt nivel în luarea deciziilor” – unii deputați, fosta conducere a BNM, Iurie Leancă și alții. La fel, membrii Comisiei vor decide, dacă vor fi audiați Vlad Filat, Veaceslav Platon și Renato Usatîi.

Astfel, Slusari menționează că, probabil, în luna august va fi pregătit un raport cronologic începând cu anul 2011. „În linii mari, situația este clară”, a specificat acesta.