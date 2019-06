VIDEO/ Dodon: Vom face tot posibilul ca majoritatea parlamentară să fie pe tot mandatul

Socialiștii și-ar dori ca majoritatea parlamentară formată din Blocul ACUM și PSRM să funcționeze pe parcursul următorilor patru ani, sau cel puțin asta a declarat președintele Igor Dodon, care le-a spus jurnaliștilor că socialiștii vor face tot posibilul pentru ca majoritatea să dureze.

Întrebat cum se explică faptul că socialiștii au votat mai întâi cu democrații schimbarea sistemului electoral, iar apoi cu Blocul ACUM au schimbat din nou sistemul electoral, Igor Dodon a menționat că nu vede nicio problemă în acest fapt.

„Când am format o majoritate parlamentară pe 8 iunie, au fost unele propuneri și condiții din partea Blocului ACUM. Când creezi un parteneriat politic și partenerul insistă, de ce nu? Se merge împreună”, a precizat președintele.

În timp ce astăzi a declarat că PSRM ar îndeplini cerințele ACUM cu privire la schimbare sistemului de vot, anterior, în timpul discuțiilor cu democrații pentru crearea unei majorități parlamentare, Dodon solicita PDM inițierea discuțiilor pentru revenirea la sistemul electoral proporțional pentru următoarele alegeri parlamentare.