VIDEO/ Briefing de presă susținut de președintele Igor Dodon și vicepremierul rus Dmitri Kozak

Vicepremierul rus Dmitri Kozak se află într-o nouă vizită de lucru la Chișinău. Reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse are programate discuții cu Igor Dodon, dar și cu Guvernul condus de Maia Sandu.

În cadrul unui briefing de presă, Kozak a felicitat R. Moldova cu rezolvarea crizei politice, menționând că Federația Rusă își dorește reluarea relațiilor cu R. Moldova.

„Îi spun mulțumesc lui Igor Nicolaevici, Blocului ACUM, dar și socialiștilor care au găsit curaj pentru crearea unei coaliții. Suntem aici pentru a relua cooperarea dintre țările noastre. Suntem interesați să avem realții bune în mai multe domenii”, a menționat vicepremierul rus.