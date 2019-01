VIDEO/ Blocul ACUM anunță candidații pe circumscripțiile uninominale

Maia Sandu și Andrei Năstase anunță lista candidaților blocului electoral ACUM care vor candida pe circumscripțiile uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Lista candidaților:

Circumscripția uninominală nr. 1, or. Briceni – Vladimir Scutari (PPDA)

Circumscripția nr. 2, or. Ocnița – Remus Ciobanu (PPDA)

Circumscripția nr. 3, or. Edineț – Dinu Plîngău (PPDA)

Circumscripția nr. 4, or. Rîșcani – Tatiana Gamețchi (PPDA)

Circumscripția nr. 5, or. Glodeni – Rodica Nemerenco (societatea civilă, jurnalistă)

Circumscripția nr. 6, or. Drochia – Svetlana Conea (PPDA)

Circumscripția nr. 7, or. Soroca – Larisa Ungureanu (PAS)

Circumscripția nr. 8, or. Florești – Iurie Țap (deputat PLDM)

Circumscripția nr. 9, mun. Bălți – Arina Spătaru (PPDA, Bălți)

Circumscripția nr. 10, mun. Bălți – Elena Bordeianu (PPDA)

Circumscripția nr. 11, or. Fălești – Vasile Tătaru (profesor de liceu, societatea civilă)

Circumscripția nr. 12, or. Sîngerei – Oazu Nantoi (politolog, societatea civilă)

Circumscripția nr. 13, or. Rezinav – Sergiu Cataranciuc (profesor universitar)

Circumscripția nr. 14, or. Telenești – Maria Ciobanu (deputată PLDM)

Circumscripția nr. 15, or. Călărași – Igor Munteanu (ex ambasador, societatea civilă)

Circumscripția nr. 16, or. Ungheni – Octavian Țîcu (istoric, societatea civilă)

Circumscripția nr. 17, or. Nisporeni – Ion Terguță (vicepreședinte PLDM)

Circumscripția nr. 18, or. Orhei – Valeriu Munteanu (fost ministru, ex-deputat)

Circumscripția nr. 19, com. Ivancea – Mariana Cușnir (jurist)

Circumscripția nr. 20, or. Strășeni – Igor Grosu (secretar general PAS)

Circumscripția nr. 21, or. Criuleni – Lilian Carp (deputat PL)

Circumscripția nr. 22, or. Ialoveni – Liviu Vovc (vicepreședinte PPDA)

Circumscripția nr. 23, mun. Chișinău – Vasile Grădinaru (PAS)

Circumscripția nr. 24, mun. Chișinău – Grigore Colun (PPDA)

Circumscripția nr. 25, mun. Chișinău – Inga Grigoriu (vicepreședinte PPDA)

Circumscripția nr. 26, mun. Chișinău – Iurie Reniță (ambasador)

Circumscripția nr. 27, mun. Chișinău – Vladimir Bolea (PAS)

Circumscripția nr. 28, mun. Chișinău – Alexandru Slusari (vicepreședinte PPDA)

Circumscripția nr. 29, mun. Chișinău – Ruslan Verbițchi (PPDA)

Circumscripția nr. 30, mun. Chișinău – Dan Perciun (vicepreședinte PAS)

Circumscripția nr. 31, mun. Chișinău – Liliana Onofrei (vicepreședinte PAS)

Circumscripția nr. 32, mun. Chișinău – Mihai Popușoi (vicepreședinte PAS)

Circumscripția nr. 33, mun. Chișinău – Andrei Năstase (președinte PPDA)

Circumscripția nr. 34, or. Anenii Noi – Gheorghe Balan (judecător)

Circumscripția nr. 35, or. Căușeni

Circumscripția nr. 36, or. Ștefan Vodă – Andrei Dînga (om de afaceri, PPDA)

Circumscripția nr. 37, com. Răzeni – Petru Frunze (PAS)

Circumscripția nr. 38, or. Hîncești – Grigore Cobzac (deputat PLDM)

Circumscripția nr. 39, com. Sărata Galbenă – Chiril Moțpan (secretar general PPDA)

Circumscripția nr. 40, or. Cimișlia – Domnica Manole (ex judecătoare)

Circumscripția nr. 41, or. Leova – Vladimir Putregai (primar)

Circumscripția nr. 42, or. Cantemir – Vladimir Boișteanu (conferențiar universitar)

Circumscripția nr. 43, or. Cahul – Sergiu Cutovean (PPDA)

Circumscripția nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender – Ion Iovcev

Circumscripția nr. 49, la est de Republica Moldova – Dorian Frăsineanu (masterand)

Circumscripția nr. 50, la vest de Republica Moldova – Maia Sandu (președinta PAS)

Circumscripția nr. 51, SUA, Canada – Dumitru Alaiba (activist civic)

Știrea se actualizează.

La 26 decembrie au fost anunțați și candidații pe listele Blocului ACUM. Prima în lista Blocului ACUM va fi Maia Sandu, președinta PAS, urmată de Andrei Năstase, președintele PPDA. Alexandru Slusari (PPDA) și Igor Grosu (PAS) sunt pe locurile 3-4, urmați de Igor Munteanu, ex-directorul executiv al „IDIS Viitorul” și fostul boxer și istoric, Octavian Țîcu, reprezentantul societății civile.