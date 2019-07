VIDEO/ Băsescu, în Parlamentul European: „Dați perspectivă europeană R. Moldova, altfel va rămâne așa cum este”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, acum membru al Parlamentului European le-a cerut oficialilor europeni să „dea perspectivă europeană” R. Moldova, pentru a scoate țara din impas. Declarația a fost făcută în plenul Legislativului European.

Totodată, Băsescu s-a adresat înaltei reprezentante UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini, spunând că UE ar trebui să ajute şi să ofere o perspectivă clară R. Moldova, fiidcă „nu știe care-i este viitorul”.

După alegerile în Parlamentul European, Traian Băsescu a obținut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European.