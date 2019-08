Unde intenționează să candideze Oleg Brega la alegerile din 20 octombrie

Jurnalistul și activistul civic Oleg Brega a anunțat joi, 22 august, despre intenția de a candida independent la alegerile parlamentare noi în circumscripția nr. 33, care include suburbiile Băcioi, Codru, Durlești, Sângera și Trușeni și în care este organizat un nou scrutin după ce Andrei Năstase și-a depus mandatul de deputat.

Într-o postare pa pagina sa de Facebook, Brega a scris că a depus astăzi dosarul de înregistrare a grupului de inițiativă, consiliul electoral de circumscripție electorală uninominală urmând să ia o decizie în termen de trei zile.

Totodată, acesta menționează că a locuit 10 ani în orășelul Durlești și, cel mai probabil, după ce va obține listele de subscripție pentru a colecta semnături, va efectua prima vizită acolo.

Contactat de ZdG, acesta a declarat că ar putea candida și la alegerile locale.

„Tocmai pentru că se organizează alegeri locale generale şi vreau să particip, am ales o circumscripţie la îndemână ca să pot candida şi pentru Parlament, şi pentru vreo primărie din acea circumscripţie şi, eventual, pentru Consiliul municipal Chişinău”, a motivat Brega, fiind întrebat de ce a ales circumscripția uninominală nr. 33.

În același timp, acesta se arată convins că „nu va fi greu” să colecteze numărul necesar de semnături pentru a fi înregistrat în cursă, „pentru că oamenii mă cunosc”, dar menționează că dacă ar fi vorba de Primăria Chișinău sau Bălți, ar accepta să candideze din partea unui partid politic, deoarece „nu pot aduna 5-10 mii de semnături în 2-3 săptămâni cu buget zero şi muncă voluntară”.

„Oricum, am depus primul actele pentru că am nevoie de întreaga perioadă legală de colectare a semnăturilor, doar am de gând şi acum să le adun onest, nu cum fac şmecherii cu resurse administrative sau legături mafiote, apar peste noapte cu orice număr de semnături, după care nu-i votează nimeni”, a adăugat activistul.

Din grupul de inițiativă al lui Oleg Brega fac parte, deocamdată, patru persoane, care îl vor ajuta voluntar, deoarece „insist şi de data asta să nu cheltui bani pentru imagine sau alte activităţi electorale”.

Oleg Brega este un jurnalist, activist civic și cineast. În perioada 2003-2006, el a fost președintele organizației neguvernamentale „Hyde Park”.

La alegerile parlamentare din 24 februarie, Oleg Brega a candidat în circumscripția uninominală nr. 50, acumulând un rezultat de 3,26%. La cele din 30 noiembrie 2014, Brega a candidat, la fel, independent și a fost votat de peste 14 mii de alegători, adică 0,88%.

Acesta a candidat și la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, fiind susținut în cursa pentru fotoliul de primar general al municipiului Chișinău de Partidul „Democrația Acasă”. Atunci el a acumulat 1,37% din sufragii.

Pentru a fi înregistrat, candidatul pentru circumscripția uninominală trebuie să prezinte, alături de documentele prevăzute de cadrul normativ, liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze. Totodată, o femeie care intenționează să candideze poate fi înregistrată dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători.

La 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile locale generale, vor fi aleși deputați noi în circumscripțiile uninominale nr.17, 33, 48 și 50, după ce Vlad Plahotniuc, Andrei Năstase, Viorel Melnic și Maia Sandu au renunțat la mandat.