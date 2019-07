Ultima oră! A fost aleasă noua conducere a Comisiei Electorale Centrale

Noul președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC) este Dorin Cimil, vicepreședinte a fost ales Vladimir Șarban, iar funcția de secretar va fi îndeplinită de către Maxim Lebedinschi. Noua conducere a instituției a fost aleasă în cadrul ședinței ordinare de astăzi, 19 iulie.

Dorin Cimil este avocat, doctor în drept, conferențiar universitar. Din 1995 acesta activează la catedra de Drept civil, Facultatea de drept, USM. Este titular al cursurilor „Drept civil. Contracte speciale” și „Calificarea raporturilor contractuale”, USM, Facultatea de drept. Este autor a mai multor publicaţii ştiinţifice şi didactice în domeniul dreptului civil și comercial. Din 2014 este membru al BAA „Parteneriat Academic pentru Justiție”. Este specializat în domeniul comercial, bancar, cel al transporturilor și asigurărilor. Dorin Cimil s-a înscris și în concursul organizat de Guvern pentru două funcții vacante de judecător la Curtea Constituțională.

„S-a văzut că este o procedură democratică. Constat cu plăcere că se cristalizează o componență nouă a CEC, care, începând cu 1 august, parcurge la organizarea unui nou scrutin important. (…) Țin să le mulțumesc colegilor pentru susținere. Mă voi strădui să exercit acest mandat corect”, a declarat Cimil după ședință.

Vladimir Șarban este membru al CEC din 2016, fiind propus de ex-președintele Nicolae Timofti. Anterior, acesta a fost secretar general adjunct al Aparatului, consilier al preşedintelui Republicii Moldova. A mai ocupat funcția de pretor al sectorului Centru, dar și de secretar al Primăriei şi al Consiliului municipal Chişinău. Șarban este jurist, specializare în dreptul internaţional.

„Urmează o activitatea foarte consistentă. (…) Nu văd o problemă că a fost înaintată doar câte o candidatură”, a afirmat Șarban pentru presă.

Maxim Lebedinschi este consilier în domeniul juridic şi al relaţiilor instituţionale, reprezentant în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul al președintelui Igor Dodon din decembrie 2016. Anterior, acesta a fost consilier municipal din partea PSRM și membru al Comisiei Electorale Centrale, funcție la care a fost propus de PSRM. El este fratele lui Adrian Lebedinschi, deputat socialist, şi unul dintre donatorii formaţiunii în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Maxim Lebedinschi a fost şi avocatul lui Igor Dodon, în 2013, în procesul pe care liderul socialiştilor l-a avut cu Valentin Krîlov, fostul şef al PSRM, dar şi juristul partidului în mai multe procese.

Cei trei vor ocupa fotoliile care au rămas vacante după ce membrul Iurie Ciocan, președinta, Alina Russu, și vicepreședinta instituției, Rodica Ciubotaru, și-au dat demisia. Totodată, Veaceslav Agrigoroae a renunțat la funcția de secretar al CEC, rămânând doar membru.