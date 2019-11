Ultima declaraţie a Maiei Sandu la Guvern: „Am reuşit să dăm jos un regim corupt şi, respectiv, vom reuşi să-l dăm jos şi pe al doilea”

„Nişte băieţi nesătui de putere şi avere nu doar că şi-au încălcat propriile promisiuni de a lupta împotriva corupţiei şi de a face viaţa cetăţenilor mai bună, se uit în ochii cetăţenilor şi îi mint fără nici un pic de ruşine”. A declarat Maia Sandu, după ce a prezidat astăzi, 14 noiembrie, ultima şedinţă de Guvern.

Declaraţia Maiei Sandu:

„Au zis că fac un Guvern tehnocrat, apolitic şi acum încearcă să facă un Guvern care este format aproape în totalitate din consilierii lui Dodon. Au zis că nu fac alianţă între PD şi PSRM, dar au făcut o alianţă în Parlament cimentată pe interese comune, pe scheme comune, probabil de frica comună de puşcărie. Îşi mint propriii alegători şi cetăţenii. Vreau să fac o adresare către funcţionarii oneşti din instituţiile statului. Vreau să-i încurajez să continue să aibă o atitudine corectă în raport cu cetăţenii chiar dacă s-a schimbat Guvernul şi va fi mai greu, dar vreau să le reamintesc că noi am reuşit să dăm jos un regim corupt şi respectiv vom reuşi să-l dăm jos şi pe al doilea. De această dată, această cădere a corupţiei va fi definitivă. Mi-ar plăcea să revin să lucrez din nou cu oameni corecţi. Cetăţenilor vreau să le spun că a fost o onoare pentru mine să-i reprezint în aceste cinci luni şi vreau să le reamintesc că puterea adevărată este la ei la oameni. Noi niciodată nu am alergat după putere, noi am folosit puterea pentru a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor. Lupta noastră pentru o viaţă mai bună continuă!”, a declarat Maia Sandu.