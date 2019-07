Tarifele de roaming între R. Moldova şi ţările UE ar putea fi eliminate

Tarifele de roaming între R. Moldova şi ţările Uniunii Europene ar putea fi eliminate. Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, care se află într-o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia ministrului de Externe al R. Moldova, Nicu Popescu.

Totodată, cei doi oficiali, au convenit să întreprindă acţiuni comune menite să contribuie la facilitarea procesului de convertire a permiselor auto pentru cetăţenii moldoveni aflaţi în Republica Polonă şi alte state ale Uniunii Europene.

Ministrul Jacek Czaputowicz a confirmat interesul ţării sale de a sprijini în continuare R. Moldova în implementarea agendei de reforme precum şi a procesului de integrare europeană.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova, Nicu Popescu, a remarcat că a discutat cu omologul său polonez despre viitorul Parteneriatului Estic.

Totodată, Nicu Popescu a comunicat că se va deplasa luni, 15 iulie, la Bruxelles, unde va relua discutarea acestor subiecte în faţa tuturor miniştrilor de Externe europeni.