Sofia Rotaru, invitată la concertul dedicat învestirii Irinei Vlah în funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Vineri, 19 iulie, după ceremonia de învestire a Irinei Vlah în funcția de guvernator al UTA Găgăuzia, la Comrat va fi organizat un concert, unde ar urma să cânte și Sofia Rotaru.

Irina Vlah a declarat, în cadrul unei discuții în direct cu publicul, că artista a fost invitată de către președintele R. Moldova, Igor Dodon. Este de menționat că șeful statului a declarat anterior că Sofia Rotaru ar putea participa la Festivalul Căpșunilor din 16 iunie, eveniment care nu a avut loc.

Contactată de ZdG, Carmena Sterpu, purtătoarea de cuvânt a Președinției, a declarat că va reveni ulterior cu informații despre costurile suportate pentru participarea Sofiei Rotaru la concertul de vineri.

Curtea de Apel Comrat a validat rezultatele alegerilor guvernatorului UTA Găgăuzia la 11 iulie. Irina Vlah a fost aleasă pentru al doilea mandat consecutiv de bașcan al UTA Găgăuzia de aproape 92% dintre participanții la vot. Ea va depune jurământul și va fi învestită în funcție vineri, 19 iulie. La ceremonie ar urma să participe și Igor Dodon, Maia Sandu și Zinaida Greceanîi.