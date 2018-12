Socialiștii nu vor participa la ultima ședință a Parlamentului: Nu vom crea audiență pentru acest show regizat

Fracțiunea Partidului Socialiștilor au declarat că nu vor participa la ultima ședință a Parlamentului din această sesiune. Motivul invocat de socialiști este faptul că acestora le-a fost prezentat raportul Guvernului abia în această dimineață, cu câteva ore înainte de prezentarea în plen a raportului de către premierul Pavel Filip.

„Raportul Guvernului, care e pe 126 de pagini, a fost distribuit deputaților abia azi dimineață. Noi am discutat în ședința de dimineață a fracțiunii PSRM și am luat niște decizii care în opinia noastră sunt foarte corecte. De nenumărate ori am încercat să audiem Guvernul, să vină pe diferite subiecte, dar nu a fost să fie. Ceea ce fac ei nu este decât o farsă prezentată de guvernare”, a declarat Zinaida Greceanîi.

Potrivit fracțiunii PSRM, Guvernul nu face acum altceva decât campanie electorală, or anterior a fost solicitată audierea cabinetului de miniștri în cadrul mai multor chestiuni de interes public, iar aceste audieri nu au avut loc.

„Față de acest Guvern noi nu putem veni decât cu o singură apreciere negativă pentru că acest Guvern a avizat negativ mai multe inițiative sociale ale PSRM, după care venea cu aceleași proiecte plagiate pe care le prezenta ca inițiativă a Guvernului”, a adăugat și deputatul Vlad Batrîncea.

Prim-ministrul Pavel Filip va prezenta astăzi, 14 decembrie, raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018.