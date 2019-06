Schimbări pe site-ul Guvernului: Maia Sandu – premier și un nou cabinet de miniștri

În aceeași zi în care noul cabinet de miniștri și-a desfășurat prima ședință în clădirea Executivului, pe site-ul Guvernului au fost făcute mai multe modificări. Informațiile au fost actualizate, Maia Sandu fiind prezentată drept prim-ministră a R. Moldova. Totodată, a fost schimbată și componența cabinetului de miniștri.

Tot astăzi, pe site-ul Guvernului a fost publicat și primul comunicat de presă în care Maia Sandu este prezentată drept prim-ministru.

Modificări au fost operate și la rubrica cabinetului de miniștri. Pe site au fost trecute numele noilor miniștri, fără a fi plasate încă fotografiile și CV-urile acestora.

Schimbările de pe site-ul Guvernului au fost operate la doar o zi după ce Partidul Democrat a declarat că se retrage în opoziție, iar miniștrii din Guvernul Filip și-au depus mandatul.