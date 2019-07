Sandu, despre materialele din raportul Kroll 2 prezentate de Usatîi: „Noi nu avem aceste anexe, de aceea nu le-am făcut publice”

Prim-ministra Maia Sandu susține că nu a avut acces la materialele din raportul Kroll 2, publicate de Usatîi. Din respectivul motiv, acestea nu au fost publicate. Sandu opinează că din moment ce aceste documente au ajuns la Usatîi înseamnă că există o legătură dintre unii procurori și Usatîi și acești procurori nu au curajul să vorbească ei despre liste. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat Europei Libere.

Liderul PN, Renato Usatîi, a făcut publice părțile 2 și 3 ale Raportului Kroll 2, pe 12 iulie curent. Acesta susține că documentul i-a fost transmis pe un stick în prima noapte în care a revenit în țară, dar că nu cunoaște cine este persoana care a făcut acest lucru, deoarece s-a întâlnit atunci cu mii de simpatizanți, colegi și cunoscuți.