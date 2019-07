Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu au fost demiși din funcții de către consilierii municipali

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, și viceprimarul Nistor Grozavu au fost demiși din funcții. Cu 36 de voturi, consilierii municipali au aprobat astăzi, 4 iulie, un proiect de decizie în acest sens.

Consilierii liberali au propus ca atribuțiile temporare de primar interimar al capitalei să fie exercitate de către secretarul interimar al CMC, Adrian Talmaci, însă acesta a refuzat din motiv că în curând urmează să plece în concediu.

În acest sens, s-a propus ca aleșii municipali să revină în decurs de 5 zile cu o altă candidatură.

Proiectul care prevede demisia primarului interimar și a viceprimarului din funcții a fost inclus pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău la inițiativa consilierului Partidului Liberal Ion Cebanu.

Potrivit președintelui fracțiunii PL, Ion Cebanu, la baza deciziei sunt abuzurile comise de către Codreanu și Grozavu, numirile ilegale în funcții, gestiunea proastă și construcțiile ilegale.

Președintele fracțiunii PSRM, Dinari Cojocaru, susţine că Ruslan Codreanu a eliberat din funcții mai mulți directori ai întreprinderilor municipale, iar în locul acestora au fost numite persoane pe criterii politice.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ruslan Codreanu a scris că nu se ține de scaune și a acceptat interimatul doar din cauza că „orașul trebuie administrat”.