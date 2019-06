Reacţia lui Vladimir Plahotniuc despre dosarele din Federaţia Rusă:„Timpul va scoate adevărul la suprafață”

Fostul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, vine cu o reacție după ce a fost acuzat de trafic de substanțe narcotice de autoritățile ruse. Fostul lider susţine că dosarele deschise pe numele lui sunt unele din „amenințările” la adresa sa și a familie sale, despre care a scris anterior.

„Federația Rusă mi-a deschis mai multe dosare, nu cunosc numărul exact, despre fiecare am aflat din presă: fie apăreau când erau alegeri, fie atunci când Republica Moldova, sub guvernarea Partidului Democrat, lua anumite decizii care nu erau pe placul Moscovei. Toate aceste dosare sunt fantezii și încercări de a implica numele meu în niște dosare care nu au absolut nici o legătură cu mine. Interpol a respins exact pe acest motiv de hărțuire politică zeci de tentative ale Rusiei, prin care se încerca limitarea abuzivă a libertății mele de mișcare. De asemenea, am primit mesaje din partea autorităților din anumite țări în legătură cu unele acțiuni pe care Federația Rusă le-a încercat împotriva mea, prin intermediul statelor respective”, a scris fostul lider PDM pe pagina sa de Facebook.

Plahotniuc spune că, în aceste zile, se fac presiuni enorme din partea Moscovei și în Moldova ca să îi se facă dosare peste dosare, „în speranța că vor fi mai eficiente”.

Cu toate acestea, Vlad Plahotniuc, dă asigurări că se va descurca şi că îşi face griji pentru moldovenii care așteptau o schimbare în R. Moldova.

„Dar ceea ce ar trebui să îngrijoreze opinia publică din Moldova nu este persoana mea, eu mă voi descurca, însă ce urmează să se întâmple foarte curând cu țara. Chiar dacă mă uit la toate acestea acum din afara politicii, nu înseamnă că nu-mi fac griji pentru moldovenii care așteptau o schimbare în mai bine și se vor trezi cu o țară intrată și mai tare sub ocupație străină. Așa cum am mai spus, timpul va aduce adevărul la suprafață! Important este ca trezirea la realitate să nu fie prea târzie” conchide fostul lider PDM.

Reacţia vine după ce Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse îl acuză pe Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), dar și pe persoana sa de încredere – Constantin Țuțu. Cei doi sunt acuzați de săvârșirea unor fapte prevăzute în paragraful 1 și 2 al articolului 201 din Codului Penal al Federației Ruse, precum și în 28 cazuri de contrabandă și punere în circulație ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari. Anunțul a fost plasat pe site-ul oficial al ministerului rus de Interne.