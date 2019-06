Raportorii APCE vor efectua o vizită în R. Moldova

Raportorii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei vor efectua o vizită în R. Moldova în perioada 21-23 iulie. Despre aceasta a anunţat deputatul Mihai Popșoi, care se află în aceste zile la Strasbourg.

Totodată, delegația Parlamentului Republicii Moldova în cadrul APCE, a stabilit o vizită a misiunii Congresului Autorităților Locale și Regionale pentru monitorizarea alegerilor locale generale stabilite pentru 20 octombrie.

Deputații moldoveni au participat la votul pentru desemnarea noului secretar general al CE – Marija Pejčinović Burić, fost Ministru de Externe al Croației, și au participat la alegerea noilor judecători ai Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, fac parte Andrei Năstase (PPDA), Vlad Batrîncea (PSRM) şi deputatul Mihail Popșoi (PAS).