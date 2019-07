Pretorul sectorului Râșcani, după ce a fost eliberat din funcție: „Este un abuz”

Pretorul sectorului Râșcani al municipiului Chișinău, Nicolae Balaur, a fost eliberat din funcție. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către noul primar general interimar al capitalei, Adrian Talmaci, care a fost, până a deveni secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău, secretar al Preturii Râșcani.

Contactat de ZdG, Balaur a spus că este „un abuz”, iar Talmaci nu a răspuns la telefon pentru a comenta decizia.

„Nu mi s-a spus niciun motiv, nu este vot de neîncredere, este, pur și simplu, un alineat la care se referă, dar care nu îi aparține lui ca primar interimar. Este un abuz adus atât în privința mea, cât și a sectorului Râșcani. În activitatea mea de pretor nu am avut nicio mustrare, nicio încălcare și nicio depășirea a atribuțiilor. Chiar am executat unele proiecte care nu țineau de competența noastră”, a declarat acesta pentru ZdG.

Balaur se întreabă de ce a fost demis cu trei luni înainte de alegerile locale și menționează că „a fost un interes care, deocamdată, nu îmi este cunoscut”.

El afirmă că decizia este neașteptată și încă nu s-a gândit ce va face în continuare.

Nicolae Balaur a fost numit în pretor în ianuarie 2017 de către fostul său coleg de partid, pe atunci primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă.



La alegerile parlamentare din 24 februarie, Nicolae Balaur a fost candidatul Partidului Democrat din Moldova (PDM) pe circumscripția uninominală nr. 28, dar a fost învins de către socialistul Vlad Batrîncea. Balaur, care a părăsit Partidul Liberal, susține că nu este membru al vreunui partid.