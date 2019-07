Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, confirmă sprijinul UE pentru R. Moldova

În cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, care se desfăşoară în perioada 3-4 iulie, Maia Sandu a avut o întrevedere şi cu Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit oficialului, la nivelul instituţiilor şi statelor membre ale UE, există predispunerea de a sprijini R. Moldova în programul de reforme.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a felicitat R. Moldova pentru tranziţia paşnică a puterii.

Tot astăzi, la Bruxelles, Premierul Maia Sandu a avut o întrevedere şi cu Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale cooperării în domeniul securităţii energetice.

Alte subiecte de importanță strategică abordate au vizat dezvoltarea interconexiunilor cu UE, cu accent pe finalizarea construcției și darea în exploatare integrală a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Totodată, a fost reiterată și importanţa finalizării proiectului care ar asigura livrarea gazelor în regim de flux invers prin culoarul transbalcanic.

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, a fost accentuată importanţa interconexiunii liniilor electrice de înaltă tensiune la piaţa UE, prin România, precum și stadiul de implementare a angajamentelor asumate, pe dimensiunea sectorială a Acordului de Asociere.

La rândul său, Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a exprimat deplina disponibilitate de a susține R. Moldova în eforturile sale de modernizare a sectorului energetic şi integrare în sistemul regional.

Tot astăzi, 3 iulie, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn.