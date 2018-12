„Președinte puternic – stat puternic”. Igor Dodon anunță crearea unei mișcări civice

În cadrul prezentării raportului de activitate pentru primii doi ani de mandat, Igor Dodon a anunțat despre crearea unei mișcări naționale populare, care va fi intitulată „Președinte puternic – stat puternic”. Potrivit șefului statului, mișcarea urmează a fi creată în următoarele 30 de zile și va avea reprezentanți în toate localitățile țării.

Potrivit lui Igor Dodon, mișcarea este creată la inițiativa cetățenilor, care i-au transmis numeroase mesaje de susținere.

„Eu cred că ajunge. Au trecut doi ani. Eu nu am vrut să merg la destabilizare pentru că consider că există riscuri majore. Am decis să accept inițiativa cetățenilor de a crea o mișcare națională populară, care se va intitula „Președinte puternic – stat puternic”, care va fi reprezentată în fiecare raion și localitate. Acele câteva mii de persoane care mi-au scris, eu răspund la apelul dvs și vă propun să creați această mișcare națională pentru apărarea statalității”, a declarat Igor Dodon.

Președintele a mai adăugat în luna ianuarie îi va invita la Președinție pe membrii viitoarei mișcări civice pentru a stabili acțiunile ulterioare: „Vom crea această mișcare și o voi susține”.