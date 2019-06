Peste trei luni și jumătate am putea avea alegeri parlamentare în două circumscripții uninominale. Explicația unui membru al CEC

Prim-ministra Maia Sandu şi ministrul Afecerilor Interne, Andrei Nastase, mai au la dispoziţie 18 zile pentru a-şi depune mandatul de deputat în Parlamentul R. Moldova. Astfel, după ce vor renunța la mandatul de parlamentar, fotoliile celor doi vor rămâne vacante, iar în circumscripțiile nr. 50 și 33, în care cei doi au câștigat alegerile, urmează a fi organizate noi alegeri.

Contactat telefonic, membrul Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan, a declarat că, în circumscripțiile 33 şi 50 urmează a fi organizate noi alegeri, nu mai târziu de trei luni după ce Sandu și Năstase și vor depune mandatul de deputat.

În contextul în care deputații au votat la 11 iunie schimbarea sistemului electoral în primă lectură, l-am solicitat pe Iurie Ciocan să ne explice dacă alegerile în aceste circumscripții vor fi organizate totuși în baza sistemului mixt sau proporțional. Potrivit acestuia, chiar dacă până atunci se va schimba sistemul electoral mixt cu sistemul proporţional, „alegerile care urmează să fie organizate în aceste circumscripţii, vor avea loc în baza sistemului de vot în care au fost aleşi aceşti deputaţi la 24 februarie”.

La mandatul de deputat ar urma să renunțe și Liliana Nicolaescu Onofrei, care a fost numită ministră a Educației, Culturii și Cercetării în Guvernul condus de Maia Sandu. În acest caz însă, nu vor fi organizate alegeri, or Liliana Nicolaescu Onofrei a ajuns în Parlament pe circumscripția națională, candidând pe listele Blocului ACUM.