Pe numele lui Vladimir Plahotniuc ar fi fost deschis un dosar penal în Elveția

Deputatul PSRM, Grigore Novac, anunță că a interpelat Procuratura Generală după ce a primit o informație conform căreia organul de urmărire penală din Elveția ar fi intentat un dosar penal pe numele deputatului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat.

În acest context, contactaţi de Ziarul de Gardă, reprezentanţii Procuraturii Generale au spus că urmează să verifice informaţiile să să vină cu o reacţie în acest sens.

Anterior Ministerul rus de Interne a anunțat că a inițiat o cauză penală pe numele fostului lider PDM, precum și al colegului său de partid, Constantin Țuțu, în legătură cu organizarea contrabandei și traficului de droguri.