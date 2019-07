Partidul Liberal anunță că va participa la alegerile locale din 20 octombrie

Partidul Liberal a anunțat ieri, 14 iunie, că va participa în alegerile locale din 20 octombrie. Decizia a fost luată după ce a avut loc ședința Consiliului Republican al PL.

Totodată, Partidul Liberal critică posibilul acord dintre ACUM și PSRM pentru alegerile locale.

Liberalii susțin că anterior au adoptat o declarație privind necesitatea consolidării forțelor politice unioniste și pro-europene din R. Moldova, ce ar fi putut presupune o participare împreună cu ACUM și PLDM, pentru a obține un scor mai mare față de PSRM și alte partide de stânga, însă această declarație nici nu a fost luată în calcul și PL nu a primit o reacție la propunere.