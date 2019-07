Parlamentul va desemna trei membri noi ai Comisiei Electorale Centrale. Cine sunt aceștia

Parlamentul se va întruni în ședință pentru a desemna candidații la cele trei funcții vacante de membri ai Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit președintelui Comisiei Juridică, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, propunerile pentru cele trei fotolii vacante de membri ai CEC sunt:

Cele trei fotolii de la Comisia Electorală Centrală au devenit vacante după ce președinta organului electoral, Alina Russu, vicpreședinta Rodica Ciubotaru și Iurie Ciocan, membru al CEC, și-au depus cererile de demisie.