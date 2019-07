Deputații fac recomandări pentru CNA, ARBI și PA în investigarea fraudei bancare

Deputații au aprobat o hotărâre de Parlament, prin care înaintează o serie de recomandări către Centrul Național Anticorupție, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infrancționale și Procuratura Anticorupție, pentru examinarea de urgență a fraudei bancare, cu identificarea persoanelor responsabile de această fraudă și atragerea lor la răspundere.

„R. Moldova a fost bulversată de o fraudă nemaivăzută în istoria sa, când un grup de persoane, într-un mod barbar, au sustras din sistemul bancar al R. Moldova zeci de miliarde de lei. Spre regret, procesul de identificare și atragere la răspundere conform legii a celor ce se fac vinovați de frauda bancară este suficient de lent pentru a fi considerat ca nesatisfăcător”, notează autorii proiectului, deputații Vlad Batrîncea și Vladimir Țurcan.

Mai exact, deputații solicită instituțiilor respective să indisponibilizeze bunurile infracționale, urmare a devalizării sistemului bancar. Totodată, autoritățile sunt îndemnate să înainteze acțiuni civile în interesele statului pentru recuperarea prejudiciilor aduse R. Moldova în urma devalizării sistemului bancar.

Anterior, în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a declarat că până în prezent, din activele care au fost scoate în afara țării, în alte jurisdicții, încă nu a fost întors nimic.