Parlamentul European va susține noul Guvern: „Vedem că acum există voință politică”

Parlamentul European susține noul Guvern al R. Moldova și este pregătit să ofere ajutor pentru implementarea agendei de reforme. Declarația a fost făcută de Heidi Hautala, vicepreședintă a Parlamentului European și șefă a delegației europarlamentarilor care au întreprins astăzi o vizită de lucru la Chișinău.



Șefa delegației deputaților europeni a mai declarat odată cu formarea organelor de conducere ale Parlamentului European, instituția este pregătită să coopereze și să ofere suport noului Guvern.

La rândul său, Maia Sandu a declarat că noul Guvern contează pe sprijinul Parlamentului European în procesul de consolidare a instituțiilor și proceselor democratice.

În cadrul vizitei la Chișinău, delegația Parlamentului European a avut programate întrevederi cu Maia Sandu și membri ai Guvernului, precum și cu președintele Igor Dodon, speakerul Zinaida Greceanîi și președintele fracțiunii PDM, Pavel Filip.

Scopul vizitei este de a evalua situația politică la fața locului, ca urmare a recentei crize politice și de a face bilanțul relațiilor actuale dintre Republica Moldova și UE.