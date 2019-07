Parlamentul a rămas fără cinci deputați. Cine le va lua locul

Deputații au aprobat astăzi, 26 iulie, cererile de demisie a cinci deputați. Este vorba despre demisie a trei deputați din cadrul Blocului ACUM, a unui deputat democrat și a unui deputat independent.

Lista deputaților care au demisionat din fotoliul de parlamentar:

Cei trei deputați din fracțiunile Blocului ACUM au demisionat din fotoliile de deputat în favoarea fotoliilor de la Guvern. Deputata Otilia Drăguțanu și-a motivat demisia prin faptul că politica nu este pentru ea și că „un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil”. La rândul său, Viorel Melnic, a declarat că nu mai vede necesitatea de a fi în Parlament, invocând faptul că rolul deputaților independenți este redus la zero.

Pentru că Otilia Drăguțanu și Liliana Nicolaescu-Onofrei au ajuns în Parlament pe listele de partid, în locul acestora ar urma să vină Ruxanda Glavan (PDM) și Serghei Cantaranciuc (Blocul ACUM).

Maia Sandu, Andrei Năstase și Viorel Melnic au fost votați însă în circumscripții uninominale. Astfel, locurile lor vor fi ocupate doar după ce vor fi organizate alegeri noi în următoarele circumscripții