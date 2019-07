Parlamentul a prelungit concursul pentru funcția de director al CNA

Deși deja zece candidați au depus dosarul de participare la concursul pentru șefia Centrului Național Anticorupție, Parlamentul a decis extinderea termenului de depunere a dosarelor până vineri, 19 iulie.

Președintele Comisiei juridică, numiri și imunități, a declarat că prelungirea concursului este motivată de faptul că pe lângă CV și scrisorile de recomandare, dosarul candidaților trebuie să conțină și conceptul de managament și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție, care necesită mai mult timp pentru elaborare.

Fotoliul de șef al CNA a rămas vacant după ce Bogdan Zumbreanu a fost demis în cadrul ședinței Parlamentului din 8 iunie, pe motivul necurespunderii cu cerințele legale de numire în funcție.