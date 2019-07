O ministră din Guvernul Sandu renunță la mandatul de deputat. Cine ar putea să îi ia locul în Parlament

Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a scris cererea de demisie din funcția de deputat și urmează să își depună mandatul de parlamentar. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către asistenta Lilianei Nicolaescu-Onofrei.

Ministra Educației a ajuns în Parlament pe lista Blocului ACUM. Respectiv, fotoliul de deputat ar urma să îl ocupe următorul candidat de pe lista Blocului ACUM, care figurează pe poziția nr. 22 – Sergiu Cataranciuc. Cataranciuc este profesorul universitar, dr. habilitat, laureat al premiului naţional în ştiinţă şi tehnică. Totodată, Cataranciuc este și membru al Biroului Politic Permanent al Platformei Demnitate și Adevăr.

Tot astăzi, mandatul de deputat și l-a depus și Maia Sandu. Pentru că aceasta a ajuns în Parlament pe circumscripție uninominală, în diasporă ar urma să fie organizate alegeri parlamentare noi, pentru votarea unui nou deputat.

La fotoliul din Parlament ar urma să renunțe și Andrei Năstase, actual ministru al Afacerilor Interne. Pentru că și acesta a obținut mandatul de deputat în circumscripție uninominală, locuitorii din suburbiile mun. Chișinău urmează să își aleagă un nou deputat.