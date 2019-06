Năstase confirmă că familia lui Ilan Șor se afla la bordul a două aeronave private care au zburat ieri de la Chișinău

În contextul în care în seara zilei de ieri mai multe avioane private au decolat de pe Aeroportul Chișinău, Andrei Năstase susține că a mers la fața locului și poate confirma că la bordul a două dintre aceste aeronave se aflau membrii familiei lui Ilan Șor.

„Este adevărat că două dintre aceste aeronave au transportat anumite persoane, și este vorba despre familia domnului Șor. Un alt avion a vizat două persoane din anturajul acestui personaj”, a declarat Năstase.

Ministrul de Interne din cadrul Guvernului Sandu a mai precizat că un alt avion care a încercat ieri să decoleze de pe Aeroport și-a anulat comanda în momentul în care Năstase a ajuns la Aeroportul Chișinău și a făcut verificările de rigoare, împreună cu poliția de frontieră.

„A anulat comanda pentru care venise, iar cele două persoane nu au mai plecat. Asta vă pot spune, dar vă rog să ne înțelegeți că sunt și informații pe care nu le pot face publice în momentul de față”, a mai precizat Năstase.

În seara zilei de ieri, după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage în opoziție, în presă au apărut informații despre faptul că mai multe aeronave private au fost surprinse în timp ce decolau de pe Aeroportul Chișinău.

Totodată, în această noapte, Partidul Democrat a confirmat prin intermediul unui comunicat de presă că Vladimir Plahotniuc a pleca din țară. Aceștia menționează însă că liderul PDM a mers să își viziteze familia.

În cadrul emisiunii „În Profunzime”, prim-ministrul Maia Sandu a declarat că este la curent cu cele întâmplate. Aceasta a menționat că dacă la bord se aflau și persoane care au încălcat legea, se vor face demersuri pentru întoarcerea lor în R. Moldova.