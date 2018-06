Mesajul lui Andrei Năstase de pe scena PMAN: Vă mulțumesc că nu lăsați această țară să moară

„Am să spun poporului Bravo. Vă mulțumesc că nu lăsați această țară să moară. Vă invit să înțelegem că se poate de trăit onest, în libertate, aici, acasă, dar depinde de dvs”, a declarat liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.

„Vă mulțumesc că ați venit din toate colțurile țării. Dacă ne întreba cineva din afară cât de mult caracter există în Moldova, acest caracter există prin dumneavoastră. Din 2010 până acum s-au făcut foarte multe crime. Atacuri raider, s-a furat un miliard. Iată că am ajuns să ne privească și pe noi. La comanda unui proxenet a ajuns un judecător să îi de-a o decizie favorabilă. Iată că au dat peste unul căruia nu îi pasă de sine, dar îi pasă de libertatea acestei țări. S-a temut de un om care îl poate termina politic. Am mers în mulțime și am văzut oameni din toate raioanele țării. De ce un milion dintre noi sunt în Rusia, în America, în Europa? Pentru că niște hoți au furat această țară. Mă bucur că frații noștri din străinătate protestează acolo împreună cu noi”, a afirmat Năstase.

Sute de oameni s-au adunat, astăzi, 24 iunie, pentru a scanda și a cere validarea mandatului de primar general al mun. Chișinău, Andrei Năstase.

Urmăriți: