Mesajele miniștrilor din Guvernul Filip, la sfârșit de mandat

Miniștrii din Guvernul și-au dat demisia din funcții după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage în opoziția. Membrii cabinetului de miniștri și-au luat rămas bun de la echipele cu care au conlucrat. În timp ce unii au apreciat decizia de retragere a PDM, alții s-au declarat apolitici, menționând că ministerele în fruntea cărora s-au aflat, au funcționat în interesele cetățenilor.

Alexandru Jizdan, fost ministru al Afacerilor Interne: „Vremurile grele scot în evidență oamenii buni, iar oamenii buni fac vremurile mai ușoare. Stimați comandanți, ofițeri, subofițeri, funcționari publici, colegi și oameni dragi din familia MAI, La finalul mandatului meu de ministru țin să vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în mine, pentru dedicația și profesionalismul Dumneavoastră. Am fost onorat să muncesc într- un Guvern profesionist, cu oameni care cu adevărat își iubesc țara și neamul. Succesorilor mei le transmit doar câteva doleanțe: continuați ce am început să facem noi, realizați ce nu am reușit, oferiți polițiștilor motive de a rămâne, respectați valorile sistemului și lăsați veteranilor ușa deschisă în MAI. Ministerul Afacerilor Interne este de 27 de ani familia mea, plecarea din funcția de ministru nu înseamnă plecarea definitivă. Dragi colegi, eu rămân mereu alături și gata de a oferi o mână de ajutor”.

Silvia Radu, fostă ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: „Dragi prieteni, vreau să vă comunic că sunt onorată că am avut posibilitatea să ocup funcția înaltă în stat de Ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a putea să-mi servesc țara. Alături de colegi, împreună, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a transforma lucrurile spre bine. În fața drapelului de stat am depus jurământul să respect legile țării și să apar interesele cetățenilor, lucru care l-am respectat cu strictețe. Le mulțumesc tuturor care au fost alături necondiționat și m-au susținut în tot acest timp. Și-mi doresc ca țara noastră să meargă pe calea prosperării într-un stat de drept spre binele viitoarelor generații.”

Chiril Gaburici, fost ministru al Economiei și Infrastructurii „Mulțumesc, colegilor din echipa mare pentru conlucrare! Mulțumesc dragi colegi din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru dedicație, efort și nopți nedormite în construirea proceselor unei noi instituții cu multiple domenii strategice de activitate și realizarea multor obiective frumoase! 🏆 Vă urez spor, perseverență și mari succese în continuare! Am fost mândru să fim o echipă”.

Monica Babuc, fostă ministră a Educației, Culturii și Cercetării: „Am avut șansa și enorma bucurie să lucrez în ultimii șase ani cu o echipă minunată, cu oameni care au același crez ca și mine: acela de a servi spiritualitatea și valorile noastre naționale prin cultură, educație, cercetare. Am încercat să fim alături de sportivii noștri în efortul lor colosal pentru a obține performanțe notorii. Am împărtășit aspirațiile și inițiativele tinerilor prin susținerea proiectelor acestora. De fapt, am trăit o mică VIAȚĂ, tumultoasă și intensă în procesul realizării acestor deziderate. Despre ce și cum a ieșit – e o altă poveste, lungă și mai degrabă frumoasă, despre care voi vorbi mai târziu”.

Tudor Ulianovschi, fost ministru al Afacerilor Externe: „Guvernele vin și pleacă, iar noi vom fi judecați doar în timp după profesionalism și omenie. Mi-am făcut datoria cu multă abnegație profesională, originalitate și dedicație pentru sistemul diplomatic al R. Moldova, pe care l-am îmbrățișat 15 ani în urmă, trecând toate etapele unei cariere diplomatice începând de la Atașat, Secretar III, II, I, Consilier, Însărcinat cu afaceri a.i., Viceministru și Ambasador, până la Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene. Diplomații sunt exact ca și militarii, servesc interesului național indiferent de culoarea politică a guvernării. Indiferent unde nu mă voi afla în viitor rămân un prieten fidel al diplomației Republicii Moldova”.

Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor, spre deosebirii de colegii săi, a publicat un raport al activității sale: „De ceva timp, prin intermediul acestui instrument de comunicare, am încercat să Vă țin la curent cu principalele evenimente și evoluții în domeniul finanțelor publice. Uneori mai detaliat, altădată mai agregat, de multe ori cu mândrie pentru cele întreprinse, de suficiente ori cu regret pentru nereușite, câte odată cu umor sau sarcasm, în marea majoritate a cazurilor – foarte serios si foarte convins. Tot timpul, însă, am venit cu date veridice. Fiindcă aseară am transmis ștafeta succesoarei mele în fruntea sistemului finanțelor publice, Dnei Natalia Gavriliță, informând-o despre „moștenirea” pe care i-o las, vreau să Vă aduc o succintă informație despre principalii indicatori, care caracterizează sistemul la data de 14 iunie 2019”.

Nicolae Ciubuc, fost ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: „Evenimentele care s-au succedat cu un ritm alert în ultima săptămâna, au dus la crearea crizei politice în Moldova fără precedent. Totuși, datorită unei abordări mature a PDM, am demonstrat repetat că interesele naționale sunt mult mai importante decât funcțiile în stat.

În contextul evenimentelor de astăzi, țin să vă comunic că mi-am dat demisia din funcția de ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. Făcând bilanțul ultimelor luni, vreau să îmi exprim recunoștința în primul rând familiei pentru sprijinul necondiționat, părinților pentru suportul continuu și desigur aduc mulțumiri colegilor pentru profesionalism si dedicație”.

Eugen Sturza, fost ministru al Apărării: „Militarul nu este o monedă de schimb pentru partidele politice sau grupurile de interes. Mai mult ca atât, Armata Națională nu este și nu va fi supusă nimănui, în afară de deciziile suverane ale poporului. Nici un stat, entitate politică sau de alt ordin, nu pot și nu vor dicta Armatei Naționale. Guvernele se schimbă, politicienii tot, iar voința poporului trebuie să fie unicul far pentru ghidare în toate procesele decizionale. La învestire în funcție, am spus ca este important ca Armata Națională să nu fie implicată în jocurile politice pentru a nu slăbi și așa veșnic marginalizată structură. Astăzi îmi depun demisia și sper că situația creată se va soluționa pașnic, prin dialog și, cel mai important, conform constituției și cadrului legal. După un an și opt luni la Ministerul Apărării, o spun mândru: Servesc Republica Moldova!”

Cristina Lesnic, fostă viceprim-ministră pentru Reintegrare: „În mandatul meu, am avut plăcerea să cunosc multă lume bună, să lucrez într-o echipă bună și frumoasă, inclusiv să lucrăm dinamic. Mulțumesc Primului-ministru Pavel Filip, echipei din Cabinetul de Miniștri, Secretarilor de Stat, colegilor din diferite agenții, dar și celor care au devenit parteneri ai Biroului politici de reintegrare. La fel, mulțumesc comunității care au fost fideli ideii Rezoluției 1325! Am avut o plăcere să interacționăm și să avem lucruri utile! Colegilor, părinților, familiei, persoanelor celor mai scumpe inimei mele și care nu trebuie să-i menționez în această postare, vă mulțumesc pentru crezul de a fi cei mai apropiați, ziua sau seara, în zi de lucru sau weekend, când a fost soare sau ploaie! Mereu am apreciat discreția și rolul de a simți sprijinul vostru!”

Nu a publicat niciun mesaj pe pagina sa de Facebook ministra Justiției, Victoria Iftodi, dar și Iurie Leancă, care se află în aceste zile peste hotarele țării.

