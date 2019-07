Maia Sandu va întreprinde mâine o vizită de lucru la București

Maia Sandu va întreprinde mâine, 2 iulie, prima sa vizită în străinătate în calitate de prim-ministru. După ședința Guvernului aceasta a anunțat că va merge la București, însă agenda vizitei nu a fost încă definitivată.

Prim-ministra a declarat că vizita sa va dura o singură zi, iar pe agendă are programate întrevederi cu președintele român, Klaus Iohannis, care i-a și făcut anterior invitația la București. Totodată, Maia Sandu urmează să aibă o întrevedere și cu prim-ministra României, Viorica Dăncilă.

Maia Sandu ar urma să aibă întâlniri și în Parlamentul României, aceasta exprimându-și speranța că va reuși să poarte discuții și cu alți politicieni români.