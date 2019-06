Maia Sandu, despre intențiile Rusiei: „Știm că dorește să își mențină influența asupra R. Moldova”

Maia Sandu susține că alianța cu socialiștii nu este firească, însă este singura soluție pentru eliberarea R. Moldova de regimul oligarhic. Totodată, prim-ministra a declarat într-un interviu pentru Politico că este greu de spus care sunt planurile reale ale Rusiei în cadrul acestei coaliții: „Nu avem iluzii. Știm că Rusia dorește să mențină influența asupra țărilor din regiune, inclusiv asupra R. Moldova”.

Potrivit Maiei Sandu, Kremlinul a încurajat socialiștii să intre în coaliție deoarece alternativa ar fi însemnat „absorbția” socialiștilor în PDM, iar astfel ar fi fost diminuată influența Rusiei.

În discuțiile cu reprezentanții Kremlinului, Maia Sandu precizează că a solicitat Moscovei să își retragă forțele armate din regiunea transnistreană.

„Rusia trebuie să își retragă trupele și munițiile de pe teritoriul R. Moldova. Totodată, suntem deschiși la găsirea unor soluții pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice între cele două state”, a declarat Sandu.

Cât privește regiunea transnistreană, prim-ministra menționează că își dorește să colaboreze cu Ucraina, deși încă nu a purtat discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski sau cu cu premierul Volodimir Groisman.

Maia Sandu a acuzat anterior guvernul ucrainean, condus de Petro Poroșenko, de colaborare cu Plahotniuc, pentru a permite contrabanda și „schemele corupte” care „au îndemnat supraviețuirea” conducerii separatiste în Transnistria.

„Acum ne așteptăm ca autoritățile de la Kiev să contribuie la eliminarea acestor scheme”, a spus ea.