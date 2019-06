Maia Sandu cere demisia judecătorilor CC: „Își continuă delirul, făcând de rușine instituția pe care o reprezintă”

Prim-ministra Maia Sandu susține că în loc să recunoască că a participat la încercarea Partidului Democrat de a se menține la putere, Curtea Constituțională își justifică decizia de a anula hotărârile adoptate anterior prin faptul că „aceasta ar fi situația la momentul de față în R. Moldova”. Astfel, Maia Sandu cere demisia judecătorilor Curții Constituționale.

„Judecătorii Curții Constituționale își continuă delirul, făcând de rușine pe plan național și internațional instituția pe care o reprezintă. Chiar dacă a adoptat dispozitivul hotărârii în care a indicat că își revizuiește și anulează toate actele emise între 7 și 9 iunie a.c., în comunicatul de presă Curtea Constituțională menționează că la baza anulării a stat situația de fapt din Republica Moldova, în special anunțul transferului de putere către Guvernul Prim-ministrului Maia Sandu și a coaliției formate în Parlamentul Republicii Moldova”, susține Maia Sandu.

În acest context, prim-ministra califică argumentarea Curții ca fiind inadmisibilă din perspectiva respectului față de Legea Supremă a statului.

„Le solicit judecătorilor Curții să-și prezinte imediat demisiile, dacă mai au un pic de onoare și respect față de Constituția Republicii Moldova și cetățenii acestei țări”, a conchis Maia Sandu.

Președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, a declarat astăzi că magistrații CC își revizuiesc și anulează hotărârile adoptate în perioada 7-9 iunie.

Decizia Curții Constituționale vine la scurt timp după ce PDM a declarat că se retrage în opoziție, iar Igor Dodon a făcut un apel către CC prin care a solicitat ca magistrații să își revizuiască hotărârile, or în caz contrar acesta va cere Parlamentului și Guvernului numirea unor judecători noi la Înalta Curte.

Anterior Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public. Deciziile respective au trezit mai multe critici, iar la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, Comisia de la Veneția urma să se expună săptămâna viitoare asupra hotărârilor luate de CC.